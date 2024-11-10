Две потери: в семье звезды «Дальнобойщиков» Владимира Гостюхина случилось горе

Актер Владимир Гостюхин рассказал о горе, которое случилось в его семье. Зять и внук двоюродного брата звезды «Дальнобойщиков» погибли на СВО.

78-летний актер в последнее время живет в Белоруссии, но очень хочет приехать в Москву — в столице находятся его старшая дочь Ирина и внучка Милена.

Зять артиста уже не жил с семьей, и Гостюхин с ним не общался. Мужчина ушел добровольцем на СВО.

«Папа погиб на СВО в прошлом месяце», — рассказал артист в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Владимир простил все обиды зятю, исполнившему долг перед своей Родиной. Но семью Гостюхина настигло еще одно горе — на СВО также погиб внук двоюродного брата артиста, к которому Владимир хорошо относился.

В семье артиста с начала спецоперации на Украине произошел раскол. С ним отказалась общаться сестра, которая живет в Харькове. Антироссийскую позицию заняла и дочь Владимира, эмигрировавшая в США.

Звезда расстраивается из-за проблем в отношениях с родными и не знает, доживет ли он до момента, когда они заживут новой семьей.

Владимир Гостюхин был женат четыре раза. Первый брак, заключенный еще во время учебы в ГИТИСе, был короткий. Союз с Зинаидой, ассистентом художника по костюмам, продлился пять лет. В 1972 году у пары родилась дочь Ирина. Третьей женой актера стала художник-гример Светлана. Они прожили вместе с 1977 по 2000 год. Общий ребенок — дочь Маргарита.

Вскоре после развода Гостюхин вновь вступил в брак. Его избранницей стала актриса Алла Пролич, с которой он до сих пор вместе. У пары нет общих детей.

Ранее артист раскритиковал Лайму Вайкуле и назвал ее «побрякушкой». Его разозлили слова певицы в адрес россиян.