Владимир Гостюхин раскритиковал 69-летнюю Лайму Вайкуле и назвал ее «побрякушкой»

Лайма Вайкуле давно не проживает на территории РФ, но при этом она остается самой обсуждаемой персоной в нашей стране. Причиной подобного стали смелые заявления певицы. Не так давно знаменитость сообщила: россияне не имеют права ее критиковать, поскольку в свое время она «кормила СССР». Кроме того, знаменитость нередко оставляет гневные комментарии в адрес жителей страны. В новом интервью для издания aif.ru Владимир Гостюхин отреагировал на слова Вайкуле.

Мужчина заявил: подобные заявления певицы у него вызывают негативные эмоции. По словам артиста, он часто посещал родину Лаймы, вот почему у него сложилось определенное мнение о местном народе.

«Их избаловали. На них тратили огромные деньги. Там культивировалось сознание, что они особенные», — высказался Гостюхин.

Также мужчина отметил, что никогда не являлся поклонником Вайкуле. По его мнению, гневными комментариями артистка пытается лишь напомнить о себе.

«Лайма Вайкуле, будь она неладна. Никогда не был ее поклонником. Побрякушка и дура. Кому она нужна?» — резюмировал Гостюхин.

Ранее мы писали о том, что 69-летняя Лайма Вайкуле продолжает зарабатывать в РФ на косметике для волос. Подробности смотрите в этой статье.