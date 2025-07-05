Две недели назад отметил день рождения: в возрасте 49 лет скончался звезда «Мухтара» Андрей Бордухаев

5 июля в возрасте 49 лет ушел из жизни звезда сериалов «Ментовские войны» и «Мухтар» Андрей Бордухаев. Соответствующая информация появилась в профиле актера на портале «Кино-Театр.Ру».

Андрей Бордухаев всего пару недель назад — 20 июня — отметил день рождения, а уже 5 июля в Сети появилась новость о его кончине. Причина смерти артиста не озвучивается.

Звезда сериалов начал свою карьеру на «Беларусьфильме» в качестве ассистента режиссера, также работал на белорусском телевидении, где вел программу «Арт-кафе». С 2001 года выступал в российских и белорусских антрепризных проектах. В период с 2006 по 2011 год был актером Гомельского молодежного театра, а с 2011 года служил в Гомельском областном драматическом театре. Также создал в Гомеле «Тим Театр».

В кино артист начал сниматься в 1990-х годах. В его фильмографии можно найти как белорусские, так и российские картины, такие как «Ментовские войны», «Принцип Хабарова», «Долгая дорога домой», «Следователь Протасов», «Мухтар. Новый след» и другие.

Ранее сообщалось о том, что в возрасте 50 лет скончался звезда сериала «Бандитский Петербург» Константин Шелестун.