Два часа пролежала в лесу: раскрыта причина смерти 18-летней велогонщицы на чемпионате мира

На чемпионате мира в Цюрихе скончалась 18-летняя швейцарская велогонщица Мюриель Фуррер. Спортсменка неудачно упала во время заезда, однако причиной ее смерти стало несвоевременное оказание медицинской помощи.

Как пишет Blick, после произошедшего Фуррер около двух часов пролежала у дороги в лесу с тяжелой травмой головы, ожидая, когда приедут врачи и медицинский вертолет для эвакуации.

В итоге время было упущено, и спортсменка умерла на следующий день в университетской клинике Цюриха, не приходя в сознание.

Отмечается, что в день трагедии в Цюрихе шел сильный дождь, поэтому условия проведения гонок приблизились к экстремальным. Фуррер потеряла управление на мокром асфальте и упала.

Ранее ушел из жизни ведущий телеканала «БелРос» и автор программ «Горячая точка» и «Факты на стол» Александр Бунин.