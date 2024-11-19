«Думаю, он не хотел бы, чтобы я плакала»: младшая дочь Левкина не смогла попрощаться с отцом перед смертью

Младшая дочь музыканта Владимира Левкина Ника произнесла речь на похоронах отца. Она призналась, что не смогла с ним попрощаться. Артист уехал в больницу и больше не вернулся домой.

В Москве 19 ноября прошло прощание с экс-солистом «На-На», на которое пришли близкие исполнителя, а также его друзья и коллеги. Вдова и дети Левкина не сдерживали слез на траурном мероприятии. Когда младшей дочери Владимира предоставили возможность высказаться, она еле нашла слова, чтобы выразить свои чувства. Оказалось, что у Ники даже не было возможности увидеть папу перед смертью.

«Когда папа уезжал в больницу, то он со мной не попрощался. Потому что думал, что вернется уже на следующий день. Так не случилось. Но я не в обиде на него, потому что очень сильно люблю. Думаю, он не хотел бы, чтобы я плакала», - сказала Ника на церемонии прощания. Ее слова передает StarHit.

Речь произнесла и старшая дочь Левкина Виктория. Она упомянула, что у них были разные отношения с отцом, но они любили друг друга, несмотря ни на что.

Ранее вдова Владимира Левкина призналась у гроба мужа, что хочет провести этот день с ним.