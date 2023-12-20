Наследство умершего 29-летнего Дмитрия Красилова может не достаться его матери

Наследство умершего 29-летнего танцора Дмитрия Красилова, известного под псевдонимом Пухляш, может достаться не только его матери, проживающей в городе Заринск в Алтайском крае.

По словам адвоката Юлии Вербицкой-Линник, евродвушка на юге Москвы и деньги на счетах достанутся матери танцора, так как она является наследником первой очереди, но только в том случае, если не объявится, например, беременная женщина, которая сможет доказать, что ребенок от Красилова.

«В этом случае нотариус будет обязан приостановить процедуру выдачи свидетельства о праве собственности на наследство и дождаться решения суда об оспаривании наследства и установлении отцовства. Подобные случаи в практике нередки», — отметила эксперт в беседе с mk.ru.

Кроме того, не исключается, что страдавший серьезным заболеванием Красилов мог оставить завещание и указать в нем совсем других людей.

Танцор Дмитрий Красилов скончался в собственной квартире в Москве в 29 лет. По предварительным данным, он умер из-за сердечного приступа. Накануне гибели он появился на премьере фильма. Во время мероприятия Красилов веселил публику и охотно общался с журналистами.

Ранее актриса Екатерина Волкова выразила уверенность, что 29-летнего Дмитрия можно было спасти, если бы он не поехал один домой после светского мероприятия. В нужный момент просто некому было вызвать скорую помощь.