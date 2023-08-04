Друг покойного композитора Валерия Разумовского назвал возможную причину его смерти

Друг покойного композитора, автора хитов многих отечественных звезд Валерия Разумовского назвал вероятную причину его смерти. По словам певца Игоря Наджиева, до самой кончины музыкант чувствовал себя вполне хорошо, поэтому может быть, что он ушел из жизни из-за оторвавшегося тромба.

В беседе с Пятым каналом Наджиев предположил, что его товарища разбил инсульт или инфаркт. На это указывает то, что сам Разумовский даже не думал о смерти. Перед роковым днем он и вовсе, как и обычно, работал на студии, и ничего не предвещало беды.

«Насколько мне известно, что он абсолютно даже перед днем кончины абсолютно хорошо себя чувствовал», - отметил артист.

К слову, официальная причина смерти композитора пока не была озвучена. Ее установят после вскрытия. Напомним, что Валерию Разумовскому было 55 лет.

Ранее стало известно о смерти жены композитора Раймонда Паулса. Лана (Светлана Епифанова) в последнее время тяжело болела, об этом рассказывал сам маэстро. Однако причина кончины пока не оглашается.