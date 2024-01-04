Друг легендарного КВН-щика Станислава Агафонова раскрыл причину его смерти
Причиной смерти худрука команд КВН Станислава Агафонова стал инфаркт миокарда.
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40-летний автор и художественный руководитель многих команд КВН Станислав Агафонов умер 3 января в результате инфаркта миокарда. Об этом заявил друг юмориста Михаил Зубков.
«Он не болел. Это случилось неожиданно», — рассказал Зубков Пятому каналу.
Друг КВН-щика отметил, что в момент смерти Агафонов находился на отдыхе. Сейчас решается вопрос о транспортировке его тела в Москву. После этого будет понятно, когда назначать похороны и прощание.
На официальной странице Международного союза КВН также назвали причиной смерти знаменитости инфаркт миокарда.
Напомним, Станислав Агафонов играл в составе команды «Байкал», был чемпионом Высшей лиги КВН как основатель и худрук команды «Раисы». В 2019 году руководил командой «Сборная Снежногорска», которая спустя год заняла третье место в финале Высшей лиги. Юморист был женат, у него осталось двое детей.