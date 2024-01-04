Друг легендарного КВН-щика Станислава Агафонова раскрыл причину его смерти

40-летний автор и художественный руководитель многих команд КВН Станислав Агафонов умер 3 января в результате инфаркта миокарда. Об этом заявил друг юмориста Михаил Зубков.

«Он не болел. Это случилось неожиданно», — рассказал Зубков Пятому каналу.

Друг КВН-щика отметил, что в момент смерти Агафонов находился на отдыхе. Сейчас решается вопрос о транспортировке его тела в Москву. После этого будет понятно, когда назначать похороны и прощание.