Дрессировщика из фильма Netflix Райана Исли растерзал тигр в заповеднике в США

Погиб дрессировщик из фильма Netflix «Король тигров» Райан Исли. Его растерзал тигр в заповеднике в США. Об этом сообщает New York Post.

Информацию о смерти смотрителя за животными подтвердили в самом учреждении. В заявлении представителя сказано, что работа Исли всегда сопровождалась определенными рисками, так как он ухаживал за хищниками, и мужчина осознавал эту опасность.

«Эта трагедия является болезненным напоминанием о красоте и непредсказуемости мира природы», - уточнили в заповеднике.

К слову, на данный момент учреждение закрыто. До гибели дрессировщика действовала услуга посещения экскурсии с гидом к тиграм. Также можно было заплатить, чтобы попасть на их дрессировку. Детали смерти Райана не уточняются.

Предварительно, диких животных Исли приобрел у актера фильма «Король тигров» Джо Экзотика. Его осудили на 21 год за отмывание денег при торговле людьми.

Ранее умер муж Моники Витти, итальянский режиссер Роберто Руссо.