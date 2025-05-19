Доживал в одном пансионате с Голубкиной: как Юрий Григорович провел последние годы

Балетмейстер Юрий Григорович не дожил до своего 100-летия год и семь месяцев. Последние годы он провел в санатории в подмосковной Барвихе по соседству со звездой фильма «Гусарская баллада» Любовью Голубкиной, ушедшей из жизни в марте 2025 года.

«Он не просто жил в санатории, как, знаете, старец какой-то. У него была сознательная и даже могучая жизнь», – рассказала бывшая балерина Большого театра Елена Матвеева aif.ru.

Она отметила, что Юрий Николаевич держал себя в форме и был «как молодой».

При этом прима-балерина Большого театра Евгения Образцова заявила, что в последние годы балетмейстер перестал появляться в театре и общаться с труппой, так как ему было тяжело физически.

Напомним, 19 мая Юрий Григорович скончался в ЦКБ, где он находился с 1 мая. Причиной смерти стали осложнения после двусторонней пневмонии. Прощание с балетмейстером пройдет 23 мая в историческом здании Большого театра.

Ранее балерина Анастасия Волочкова рассказала, что ее не пускали к хореографу Юрию Григоровичу. Она заявила, что год назад в последнюю встречу с ним тайно пробралась в палату и привезла хурму.