«Меня не пускали люди, которые „оберегали“ его»: Волочкова рассказала о последней встрече с Григоровичем

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что ее не пускали к хореографу Юрию Григоровичу. Она заявила, что в последнюю встречу с ним тайно пробралась в палату. Об этом сообщает StarHit.

Напомним, что 19 мая стало известно о смерти бывшего главного балетмейстера Большого театра. Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова рассказала о последней встрече с ним. Она хотела навестить мужчину, но ее не пускали.

«Я виделась с ним год назад, потом хотела снова приехать и привезти любимый его фрукт — хурму. Он лежал в санатории в Барвихе. Меня не пускали люди, которые „оберегали“ его», – поделилась артистка.

Анастасия отметила, что ее не пускал племянник, которому было «отписано все наследство», и пресс-атташе Григоровича. Помощник якобы говорил, что «Юрий Николаевич не может». Тогда женщина решила тайком посещать любимого учителя.

«У меня на видео есть, где Григорович говорит: "Ты единственная посещаешь меня, все артисты из Большого меня забыли". А потом его перевезли в другое место, чтобы никто его не видел. И он оказался в реанимации», — добавила Волочкова.

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