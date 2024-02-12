Дожил до 103 лет: ушел из жизни доктор геолого-минералогических наук Валентин Григорьев

Доктор геолого-минералогических наук, ветеран войны Валентин Григорьев умер в возрасте 103 лет. Он скончался в ночь на 12 февраля в Подмосковье в своем загородном доме в деревне Леоново.

Как пишет mk.ru, Валентин Григорьев попал на фронт добровольцем в итоге прошел всю войну. За свою добросовестную службу был награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Москвы» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Пройдя войну, Григорьев решил стать геологом. Он был руководителем и профессором кафедры полезных ископаемых Московского геологоразведочного института. На его счету более 140 научных работ.

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