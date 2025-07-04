Долгое время страдал от болезни: умер советский и узбекистанский государственный деятель Дамир Ядгаров

Дамир Ядгаров, советский и узбекистанский государственный и общественный деятель, ушел из жизни. Ему было 88 лет. Сообщение о смерти чиновника появилось в Telegram-канале администрации Бухарской области.

Подробности кончины государственного деятеля не раскрываются. Из опубликованного в мессенджере поста лишь известно, что Ядгаров долгое время страдал от болезни.

Дамир родился в феврале 1937 года на территории современной Бухарской области. Он окончил сельскохозяйственны институт, а после защитил кандидатскую диссертацию. За время работы в госорганах Ядгаров занимал множество высоких должностей. А с 1992 по 1994 год возглавлял Бухарскую область после того, как Узбекистаном обрел независимость.

Ранее сообщалось о смерти ирландского музыканта Микки МакКоннелла. Он ушел из жизни в госпитале в окружении родных.