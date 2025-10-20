Дочери Непомнящего ведут борьбу за наследство, оставив могилу отца без памятника

Дочери художника Леонида Непомнящего ведут борьбу за миллионное наследство, пока могила отца находится без памятника. Прошло два года со дня смерти мужчины, но Ксения Хаирова и Варвара Нещерет не дают комментариев по поводу надгробия. Они заняты судами. Об этом сообщается в выпуске программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Конфликт между наследницами разгорелся вокруг 70 картин отца, общая стоимость которых, по некоторым оценкам, может достигать 56 миллионов рублей. Как заявляют представители младшей дочери Варвары Нещерет, Ксения Хаирова забрала эти работы на хранение, после чего их местонахождение перестало быть известным.

«Хаирова Ксения Леонидовна не была упомянута в наследственных документах. Она сказала, что забирает часть картин на хранение», — сообщил адвокат Варвары Нещерет Торгул Фараджов.

Со стороны Варвары также прозвучали обвинения. По словам ее адвоката, в последние годы жизни Непомнящего, который страдал от болезни Альцгеймера, Ксения Хаирова не оказывала отцу поддержки, но настаивала на признании его недееспособным для получения контроля над имуществом.

Пока сестры решают споры в суде, могила Леонида Непомнящего остается без памятника. Как заметили журналисты, на месте захоронения есть лишь табличка.

Напомним, что Ксения Хаирова ранее была признана банкротом и осталась без наследства своей матери, Валентины Талызиной.

