«Там был целый букет… Вдруг обнаружили рак»: дочь Валентины Талызиной раскрыла причину смерти актрисы

Дочь Валентины Талызиной откровенно рассказала о причинах ее смерти. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ Ксения Хаирова назвала странным обнаруженный у актрисы рак, несмотря на ее регулярные обследования.

В последние месяцы жизни состояние Валентины Талызиной стало ухудшаться, и дочь признается: она осознавала скорый уход матери. Ксения Хаирова даже обратилась к психологу, чтобы справиться с трагедией.

«Держусь. Все говорят, к этому никогда нельзя быть готовым, но лично я понимала, что это не за горами, и работала с психологом. Мне это в какой-то степени не то чтобы помогло, но как-то я была на этой волне. Понятно, когда мне это сообщили…» — поделилась дочь Валентины Талызиной.

Ксения Хаирова вспоминает: перед кончиной мать долго жаловалась на здоровье. Однако настоящим шоком для близких Валентины Талызиной стало выявленное у нее незадолго до смерти онкологическое заболевание. По словам звездной наследницы, это выглядело странно, учитывая регулярные обследования артистки.

«Там был целый букет… Но да, там был и рак, который вдруг обнаружили. Это было очень странно, потому что она каждую весну и осень обследовалась полностью в ЦКБ», — заявила Ксения Хаирова.

Пережить утрату актрисе помогла дочь Анастасия, для которой случившееся также стало потрясением.

«Я была у себя дома. Это было утром. Я поехала туда, к ней в квартиру. Мы там все встретились и держались. Я переключилась на дочь, потому что для нее это были первые похороны, на которых она присутствовала и тут такое… сразу бабушка», — призналась артистка.

Напомним, звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» ушла из жизни 21 июня 2025 года в возрасте 90 лет. Состояние Валентины Талызиной резко ухудшилось этой весной, тогда ей диагностировали рак поджелудочной железы. Несмотря на это, актриса не жаловалась на здоровье и до последнего выходила на сцену театра.

