«Дочь совсем не заботится!»: фанаты ужаснулись состоянием могилы Елены Образцовой

В Сети появились кадры, как сейчас выглядит могила оперной певицы Елены Образцовой, и поклонники пришли в ужас. Многие упрекнули дочь артистки за то, что она совсем не следит за состоянием захоронения. Видео с кладбища опубликовал блогер Андрей Флор.

Оперная дива скончалась еще в 2015 году. Долгое время Образцова боролась с раком и лечилась в Германии, но так и не смогла поправиться. Смерть певицы стала тяжелым ударом для ее дочери, и она даже впала в депрессию.

Похоронили артистку на Новодевичьем кладбище. За могилой Елены Образцовой присматривают поклонники и даже до сих пор спустя 10 лет несут цветы. Однако все равно погост выглядит крайне скромно. Кроме того, фанаты подмечают — никто не следит за порядком, из-за чего захоронение выглядит замусоренным и даже заброшенным.

«Дочь совсем не заботится!»; «С так называемого фасада все выглядит прилично, но сама могилка какая-то серенькая и замусоренная»; «Неужели нельзя порядок навести? Ну хотя бы нанять кого-то для этого!»; «А так и не скажешь, что здесь сама Образцова покоится», - возмущаются пользователи в соцсетях.

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