Дочь назвала вероятную причину смерти актрисы из сериала «Звезда эпохи» Дарьи Гончаровой

Актриса Таисия Вилкова подтвердила смерть матери Дарьи Гончаровой и назвала вероятную причину кончины. По ее словам, у нее сильно болело сердце.

В личном блоге Таисия призналась, что ее мама очень переживала и за всех, и за себя. Из-за этого у нее появлялись проблемы со здоровьем. Ушла из жизни Гончарова совсем рано – ей было только 54 года.

«Прощай, моя птичка, моя красавица. Моя мама. 54 года. Как рано, с ума сойти. Твое сердце болело за всех и за все. Видимо не выдержало», - поделилась Вилкова.

Официальная причина смерти актрисы пока не разглашается.

К слову, прощание с Дарьей Гончаровой состоится 1 марта в Звенигороде в соборе Вознесения Господня.

Напомним, что артистка известна зрителям по ролям в проектах «Деффчонки», «Звезда эпохи», «Ландыш серебристый», «На углу у Патриарших-3» и другим. Также она активно играла на театральной сцене.

Ранее умер актер из «Моей прекрасной няни» Павел Маркин. Ему было 53 года.