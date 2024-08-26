Дочь игрока «Что? Где? Когда?» Бялко рассказала, где похоронят отца
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Бывшего знатока клуба «Что? Где? Когда?», литератора Александра Бялко похоронят 27 августа. Об этом рассказала его дочь Мария Бялко.
Похороны литератора состоятся завтра на Хованском кладбище. Там же пройдет прощание с ним, сообщает ТАСС.
Александр по образованию был физиком-ядерщиком и даже преподавал по своей специальности в МИФИ. Затем он стал заместителем директора по науке опытного химико-металлургического завода «Гиредмета» в Московской области, а также был деканом в Академии труда и социальных отношений.
Благодаря своим глубоким познаниям Бялко попал в интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» в 1979 году, а в 1980 он уже был удостоен почетной награды в виде «Хрустальной совы». Александр покинул клуб, когда поменялся формат игры, и в нее включили денежные призы.
О смерти Бялко стало известно накануне. Он ушел из жизни на 72-м году жизни.
Ранее ушла из жизни в возрасте 55 лет заведующая литературной частью Музыкального театра Карелии Юлия Генделева. Причиной ее смерти стал несчастный случай.