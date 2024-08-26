Дочь игрока «Что? Где? Когда?» Бялко рассказала, где похоронят отца

Бывшего знатока клуба «Что? Где? Когда?», литератора Александра Бялко похоронят 27 августа. Об этом рассказала его дочь Мария Бялко.

Похороны литератора состоятся завтра на Хованском кладбище. Там же пройдет прощание с ним, сообщает ТАСС.

Александр по образованию был физиком-ядерщиком и даже преподавал по своей специальности в МИФИ. Затем он стал заместителем директора по науке опытного химико-металлургического завода «Гиредмета» в Московской области, а также был деканом в Академии труда и социальных отношений.

Благодаря своим глубоким познаниям Бялко попал в интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» в 1979 году, а в 1980 он уже был удостоен почетной награды в виде «Хрустальной совы». Александр покинул клуб, когда поменялся формат игры, и в нее включили денежные призы.

О смерти Бялко стало известно накануне. Он ушел из жизни на 72-м году жизни.

Ранее ушла из жизни в возрасте 55 лет заведующая литературной частью Музыкального театра Карелии Юлия Генделева. Причиной ее смерти стал несчастный случай.