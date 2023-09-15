Дочь актера Михаила Ульянова нашли мертвой в своей квартире в Москве. Об этом сообщает издание mk.ru.

По информации источника, 14 сентября 2023 года скоропостижно скончалась наследница Ульянова. В 21:40 ее нашли мертвой в квартире на Большой Бронной улице. Что стало причиной смерти 63-летней Елены — пока не уточняется.

Напомним, что Елена родилась в творческой семье. Ее родителями стали Михаил Ульянов и Алла Парфаньяк. Ульянова не продолжила актерскую династию. Она проявила себя как художник-график.

Ее отца, звезды «Ворошиловского стрелка», не стало в конце марта 2007 года. Михаилу было 79 лет.

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