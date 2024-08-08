До сих пор несут цветы: как выглядит могила Веры Васильевой в годовщину ее смерти

Могила Веры Васильевой вся в цветах в годовщину смерти актрисы. Народная артистка СССР ушла из жизни 8 августа 2023 года. Об этом сообщает Пятый канал и публикует видео.

Поклонники до сих пор несут цветы на могилу знаменитости на Новодевичьем кладбище. Коллеги и зрители признавались, что смерть Веры Васильевой стала невосполнимой утратой. Женщины не стало на 98-м году жизни.

«Ощущение такое, что из театра ушел свет, тот свет, который согревал, одарял, давал надежду. Это была она — Вера Васильева», — признавался на прощании артист Театра сатиры Юрий Васильев.

Коллега Георгий Мартиросян отмечал, что Васильева была великой актрисой и великой женщиной. Он отмечал ее природную скромность.

Напомним, что актриса родилась 30 сентября 1925 года в Москве. Ее мать была учительницей и знала французский язык, а отец работал шофером. С 1948 года она стала служить в Театре сатиры и проработала там до самых последних дней.

Зрители полюбили ее за роли в фильмах: «Сказание о земле Сибирской», «Свадьба с приданым», «Звезда экрана» и «Карнавал».