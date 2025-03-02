До последнего выходила на сцену: на 79-м году жизни скончалась артистка драмтеатра Тамара Семенова

Народная артистка России Тамара Семенова, актриса воронежского театра драмы, ушла из жизни. Ей было 78 лет. При этом деятель культуры до последнего выходила на сцену, передает Kp.ru. Церемония прощания и похороны состоятся 3 марта в зале церемоний крематория.

Семенова прослужила на сцене воронежских полвека. Она сыграла около сотни разноплановых ролей. Актриса перевоплощалась как в острохарактерных персонажей, так и в лирических героинь. В сентябре 2024 года они еще выступала на сцене.

В 2003 году служащая тетра получила звание «Народный артист РФ». Кроме того, Тамара Ивановна неоднократно становилась лауреатом областных театральных конкурсов.

Ранее сообщалось о смерти югославского режиссера и актера Милко Шпаремблека. Он обучался у выпускницы Императорского хореографического училища в Москве.