До последнего выходила на сцену: на 79-м году жизни скончалась артистка драмтеатра Тамара Семенова
© freepik
Народная артистка России Тамара Семенова, актриса воронежского театра драмы, ушла из жизни. Ей было 78 лет. При этом деятель культуры до последнего выходила на сцену, передает Kp.ru. Церемония прощания и похороны состоятся 3 марта в зале церемоний крематория.
Семенова прослужила на сцене воронежских полвека. Она сыграла около сотни разноплановых ролей. Актриса перевоплощалась как в острохарактерных персонажей, так и в лирических героинь. В сентябре 2024 года они еще выступала на сцене.
В 2003 году служащая тетра получила звание «Народный артист РФ». Кроме того, Тамара Ивановна неоднократно становилась лауреатом областных театральных конкурсов.
Ранее сообщалось о смерти югославского режиссера и актера Милко Шпаремблека. Он обучался у выпускницы Императорского хореографического училища в Москве.