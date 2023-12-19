Танцор Дмитрий Красилов за месяц до смерти исполнил пророческую для себя песню

Танцор Дмитрий Красилов, известный под псевдонимом Пухляш, за месяц до смерти исполнил песню под названием «Астролог», слова из которой стали для него пророческими.

Артист опубликовал видеоклип, на кадрах которого запечатлен с крыльями ангела.

«Тебе сказал твой астролог, что в твоем сердце осколок. Все истины в вине ревели. Танцуешь на Венере», – исполнил припев композиции Красилов.

Поклонники ушедшего из жизни танцора пришли к выводу, что песня стала предсказанием его скорой гибели, сообщает aif.ru.

Дмитрий Красилов скончался 18 декабря в собственной квартире на юге Москвы. Ему было 29 лет. По предварительным данным, танцор умер из-за сердечного приступа. Накануне гибели он появился на премьере фильма. Во время мероприятия Красилов веселил публику и охотно общался с журналистами.

Ранее актриса Екатерина Волкова выразила уверенность, что 29-летнего Дмитрия можно было спасти, если бы он не поехал один домой после светского мероприятия. В нужную минуту просто некому было вызвать скорую помощь.