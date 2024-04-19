Для госпитализации отпиливали решетки на окнах: 300-килограммовый россиянин умер в больнице

Столичные врачи не смогли спасти жизнь 300-килограммовому мужчине в Москве. У пациента были проблемы с сердцем и диабет, передает Telegram-канал Baza.

Москвич с избыточным весом попал в больницу 11 апреля. Чтобы госпитализировать мужчину, спасателям пришлось отпиливать решетки на окнах.

При осмотре у пациента диагностировали сердечную недостаточность и диабет. Кроме того, во время поступления у него случилось воспаление.

С каждым днем состояние мужчины ухудшалось, в том числе из-за ожирения. В итоге он попал в реанимацию, где скончался 17 апреля.

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