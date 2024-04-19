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Опубликовано 19 апреля 2024, 15:35
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Для госпитализации отпиливали решетки на окнах: 300-килограммовый россиянин умер в больнице

В Москве госпитализированный 300-килограммовый мужчина умер в реанимации.
Для госпитализации отпиливали решетки на окнах: 300-килограммовый россиянин умер в больнице

© Freepik

Столичные врачи не смогли спасти жизнь 300-килограммовому мужчине в Москве. У пациента были проблемы с сердцем и диабет, передает Telegram-канал Baza.

Москвич с избыточным весом попал в больницу 11 апреля. Чтобы госпитализировать мужчину, спасателям пришлось отпиливать решетки на окнах.

При осмотре у пациента диагностировали сердечную недостаточность и диабет. Кроме того, во время поступления у него случилось воспаление.

С каждым днем состояние мужчины ухудшалось, в том числе из-за ожирения. В итоге он попал в реанимацию, где скончался 17 апреля.

Ранее сообщалось о смерти легендарного летчика-испытателя СССР Анатолия Квочура. Он ушел из жизни за день до 72-летия. Из-за многочисленных перегрузок и травм у мужчины были проблемы со здоровьем.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Артем Хохлов
Теги:
смерть
мужчина
ожирение