«Для Ельцина была как талисман»: в Москве простились с режиссером программы «Время» Калерией Кисловой

На Троекуровском кладбище в Москве состоялось прощание с бывшим режиссером программы «Время» Калерией Кисловой. На церемонии присутствовал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он рассказал, что Кислова была как талисман для бывшего президента России Бориса Ельцина.

«Знаете, Борис Николаевич Ельцин всегда просил на все съемки, связанные с ним, предложить Калерию. Она для него была в какой-то степени как талисман», - рассказал Эрнст. Его слова приводит aif.ru.

В прощальном зале Троекуровского кладбища присутствовали заместитель Эрнста Кирилл Клейменов, ведущая Арина Шарапова, диктор Евгений Кочергин и другие.

Эрнст отметил «уникальный дар» Калерии и «удивительный опыт». Арина Шарапова выделила «невероятную деликатность» Кисловой – по ее словам, таких режиссеров почти не осталось.

Кислова скончалась 10 мая. Режиссеру было 99 лет.