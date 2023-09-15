Директор тетра Вахтангова назвал предположительную причину смерти дочери Михаила Ульянова

Директор театра Вахтангова Крок назвал трагедией смерть дочери Михаила Ульянова, об этом пишет News.ru.

По словам Кирилла Крока, даже после смерти отца Михаила Ульянова, его дочь не теряла связи с театром, в котором отец проработал всю жизнь. Директор театра рассказал, что женщина передавала в дар учреждению личные вещи актера для сохранения памяти о нем.

«Ее смерть это, конечно, трагедия для нашего театра, она была совершенно не чуждым человеком, Елена Михайловна выросла в этом театре, где ее отец был великим художественным руководителем и артистом», — заявил Крок.

Театральный деятель рассказал, что последние годы Елена Ульянова страдала от проблем с сердцем. Крок считает, что причиной смерти женщины мог стать сердечный приступ. Официальная причина пока так и не была озвучена.

Напомним, Елену Ульянову нашли мертвой в ее квартире 14 сентября. Труп обнаружила консьержка многоэтажного дома. Отмечается, что последние несколько дней Ульянова не выходила из дома, а родственники не могли ей дозвониться.

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