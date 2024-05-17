Директор арт-центра «Пушкинская, 10» Николай Медведев умер в возрасте 70 лет

В Санкт-Петербурге умер кандидат медицинских наук, один из основателей и многолетний гендиректор арт-центра «Пушкинская, 10» Николай Медведев. Ему было 70 лет.

Друг Николая Медведева, коллекционер Яков Кальменс рассказал, что он провел организацию через самые трудные дни, когда нужно было отстаивать право на дом.

Основатель музея «Реалии русского рока» на «Пушкинской, 10» Владимир Рекшан рассказал Фонтанке, что Николай Медведев был энергичным, контактным. Арт-центр стал его детищем, в котором он решал многие вопросы.

«Во-первых, экономические, технические — центр же должен был существовать, выживать, отбиваться от власти. Подсоединяться, когда отключали электричество. И когда приезжал Собчак, его именно Коля встречал, все показывал», — пояснил он.

В последние годы Николай Медведев оставался совладельцем товарищества «Свободная культура». Он отошел от дел, но поддерживал отношения с резидентами арт-центра.

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