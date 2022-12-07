Девушка насмерть замерзла в Великом Новгороде, сбежав из ночного клуба

В Великом Новгороде 20-летняя девушка отдыхала в клубе и бесследно исчезла. Спустя сутки ее нашли мертвой в сугробе.

Согласно записям с камер видеонаблюдения, девушка в минус 15 выбежала из клуба без куртки в одной рубашке и джинсах, прошла мимо нескольких домов и завернула за один из них. Позже ее нашли замерзшей насмерть в сугробе на частной территории.

Некоторые винят в смерти парня девушки, однако он утверждает, что не был с ней в день пропажи.

Несколько свидетелей заявили, что девушка с кем-то поссорилась и выбежала из заведения в истерике.

Родная сестра Анастасия утверждает, что родственница точно не была сильно пьяной.

«Мы думаем, что ей что-то подмешали в алкоголь», - предположила она.

Ранее в Пермском крае пятиклассник насмерть замерз у школы.