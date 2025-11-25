Детский писатель Хельме Хайне умер в Новой Зеландии на 85-м году жизни

В Новой Зеландии на 85-м году жизни скончался немецкий детский писатель и художник Хельме Хайне, один из создателей популярного персонажа дракончика Табалуги.

О смерти Хайне сообщает IMBD без уточнения причин.

Хайне был очень разносторонним человеком в мире искусства: помимо писательства, он работал актером, иллюстратором, сценаристом, занимался скульптурой и созданием костюмов. Его первая детская книга вышла в 1975 году, а настоящий успех пришел к нему в 1977 году после публикации «Свиной свадьбы».

Всего библиография автора насчитывает более 50 книг, переведенных на 35 языков мира. Созданный им персонаж Табалуга стал центральным героем музыкальной постановки и мультсериала. В России известны его мультфильмы «Ледяная принцесса» и «Друзья навсегда».

Хайне родился в Берлине в 1941 году, а в 1980-х годах переехал в Новую Зеландию, где и прожил до конца жизни. Его супругой была сценаристка Гизела фон Радовиц.

Ранее в возрасте 78 лет умер создатель «Аватара» и «Левиафана» Тимоти Эпп.