Держал на руках дочь: потерявшая мужа Наталья Рагозина прервала молчание

Спортсменка Наталья Рагозина прервала молчание после смерти мужа. Звезда опубликовала фото супруга, который держит на руках их дочь, но не стала его комментировать. Об этом сообщает StarHit.

Напомним, что о смерти мужчины СМИ сообщили 15 августа. В прошлом году Наталья со своим избранником сыграли свадьбу, а после у них родилась дочь. Женщина не стала ничего объяснять в соцсетях, а хранила молчание. Только на следующий день она опубликовала нежное фото мужа с дочерью на руках. Звезда сопроводила кадр грустной песней, но оставила без комментария.

По сообщениям журналистов, все случилось, когда 57-летний Вадим улетел на несколько дней в Москву. Мужчине стало плохо, все произошло внезапно.

«Случился сердечный приступ, от которого он внезапно скончался», — рассказал источник.

По словам инсайдера, Рагозина поспешила вылететь к любимому, чтобы его похоронить. У них осталась дочь, которой через несколько недель исполнится годик. Семья жила в Израиле.

Поклонники выражают спортсменке свои соболезнования. Многие до сих пор не верят в то, что у жизнерадостной и молодой женщины случилось такое горе в семье.

«Наташенька, милая, примите мои самые искренние соболезнования. Теперь понятна причина вашего молчания. Бесконечно жаль Вадима, я до сих пор в шоке. Сил вам, мужества пережить это горе. Так несправедлива жизнь», – пишут в комментариях.

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