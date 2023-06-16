«Слышала его голос и понимала, что это все»: вдова Проскурина рассказала о его последних минутах жизни

Звезда советского кино Виктор Проскурин скончался в 2020 году из-за тяжелой болезни легких. Его смерть серьезно ударила по всем его близким, в особенности по жене. Ирина Хонда до сих пор вспоминает мужа и иногда не верит в то, что его уже нет. И больше всего она жалеет, что ее не было рядом с ним перед уходом из жизни.

Ирина призналась, что в больнице актер попал в «красную зону», поэтому к нему никого не впускали. Ей приходилось узнавать за ходом лечения только через медиков по телефону. Так она и получила информацию о его кончине. Вдова рассказала, что услышала голос супруга буквально за день до трагедии. Она в очередной раз разговаривала с врачом, когда услышала Виктора Алексеевича в трубке.

«Я успела ему крикнуть „Я тебя люблю“… И врач забрал телефон. Я, когда слышала его голос, поняла, что это все. Это был вторник, в среду в 23 часа он умер», - поделилась Хонда в программе на YouTube-канале «Фильмы Елены Погребижской».

Спустя три года после смерти Проскурина его жена до сих пор чувствует его присутствием, но уже старается не плакать, не горевать и жить дальше. Дело в том, что однажды актер явился к ней и попросил ее не скорбеть, вновь выйти замуж и родить ребенка. Сначала Ирина отказывалась, считая, что не сможет такое пообещать, но потом все-таки согласилась. Женщина до сих пор не знает, что это было – галлюцинация или реальное видение.

Ранее на связь вышла вдова Александра Градского. Она выступила против установки памятника певцу.