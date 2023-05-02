День назначен: не состоявшиеся 2 мая похороны Вячеслава Зайцева пройдут не скоро

Похороны модельера Вячеслава Зайцева могут состояться в этот четверг, 4 мая. О дате прощания сообщил друг умершего Вадим Хусаинов.

Он прокомментировал информацию о том, что тело кутюрье не забирают из морга. Хусаинов призвал не верить этим сообщениям до конца.

По информации собеседника, «похоронами Вячеслава Михайловича занимается команда его сына Егора». Сейчас решается вопрос с датой и временем.

«Скорее всего, в последний путь Вячеслава Михайловича проводят в четверг», - сказал источник сайту mk.ru.

Зайцева будут провожать в последний путь в камерной обстановке, предположил он. Более точная информация появится позже.

Напомним, Зайцев скончался 30 апреля. Согласно православным традициям, его должны были похоронить 2 мая.

Однако стало известно, что похоронами никто не занимается, а тело по-прежнему остается в морге. Утверждалось, что Зайцев был брошен родственниками в последние годы.