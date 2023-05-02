Похороны Вячеслава Зайцева обернулись скандалом: тело кутюрье до сих пор лежит в морге

Знаменитый российский модельер скончался на 85-м году жизни 30 апреля. Его доставили в реанимацию с желудочным кровотечением, но врачи помочь ему уже не смогли. После констатации смерти прошло уже почти три дня, однако новостей о похоронах и прощании так и не поступило. Более того, как выяснилось, родственники Вячеслава Зайцева даже не забрали его тело из морга.

По словам экс-директора Дома моды Зайцева Николая Головина, близкие бросили кутюрье еще несколько лет назад, а для его единственного сына так и вовсе смерть отца стала праздником. Друг Вячеслава Михайловича уверен, Егор рад тому, что произошло, так как теперь он первый в порядке наследования состояния модельера. А вот на похороны ему совершенно все равно.

«Пока ничего не известно. Похоронами никто не занимается, никто. Тело Вячеслава Михайловича по-прежнему находится в морге. Вот так. У сына праздник, понимаете? Второй день уже. Он ждал этого», - заявил Головин.

Николай также подчеркнул, что собирается сам разбираться с прощанием, так как знает, что больше никому это не нужно. Он намерен обращаться в администрацию Москвы, чтобы ему помогли все организовать.

К слову, по утверждению экс-директора Дома моды Зайцева, в последние годы жизни модельер проходил через настоящий ад. Его все бросили, и ему приходилось справляться со страшной болезнью практически в одиночку. Рядом с ним были только помощники, которые, получив деньги, исчезли. Теперь им абсолютно все равно, как Вячеслав Михайлович отправится в последний путь.

«Без преувеличений, это был ад. Он был брошен семьей, сам карабкался, как мог, при такой тяжелой болезни. Никто на его звонки даже не отвечал - ни внучка, ни сын», - поделился Николай в беседе с изданием kp.ru.

Напомним, что ранее Головин признался, что Егор Зайцев болен шизофренией, поэтому, по его мнению, нельзя позволить ему получить наследство.