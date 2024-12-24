Дело сдвинулось: названа дата транспортировки тела Яниса Тиммы в Латвию

«Застрявшее» в российском морге тело экс-мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы транспортируют в Латвию 24 декабря. Об этом рассказал друг баскетболиста Гатис Лининьш.

По словам Гатиса, тело не могли перевезти из-за финансовых трудностей и соблюдения всех процессуальных формальностей.

«Почему раньше не везли? Наверное, из-за законов и процедур, чтобы все это правильно сделать», — приводит слова друга Яниса NEWS.ru.

Он пояснил, что необходимые средства для перевозки 32-летнего спортсмена из России собрали в первый день после известия о его смерти. Часть средств на транспортировку тела и похороны собрали родные Яниса, его друзья и жители Латвии.

Баскетболист покончил с собой в одном из хостелов Москвы. Предположительно, он пошел на такой поступок из-за развода с Анной Седоковой. Днем ранее певица отмечала свой день рождения.

Напомним, ранее сообщалось, что тело Тиммы «застряло» в морге из-за того, что у него не обнаружили при себе паспорта.