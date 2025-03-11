«Проснулась и плачу»: Ляйсан Утяшева вышла в Сеть в слезах

Ляйсан Утяшева со слезами рассказала о годовщине смерти матери. Об этом стало известно из соцсетей.

Спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева выложила в блоге архивную фотосессию с матерью — на кадрах она в платье стоит рядом с Зульфией Утяшевой. Знаменитость рассказала, что в этот день 13 лет назад ее мама скончалась.

«Я, как малыш, проснулась и плачу. Еще не поняла, какой день… Будто разбудило что-то больное. И вдруг осознание — эта та самая страшная дата, когда ты ушла… мама… 13 лет, как не могу обнять тебя. Пока есть возможность, обнимайте чаще своих родных и любимых… Берегите каждое совместное мгновение», — подписала снимки она.

Напомним, Зульфия Утяшева умерла в возрасте 47 лет от сердечного приступа. Певица рассказывала, что тяжело переживала уход матери — женщина умерла на ее глазах.

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