Дедушка Джастина Бибера по материнской линии Брюс Дейл умер в возрасте 80 лет

Дедушка певца Джастина Бибера по материнской линии Брюс Дейл ушел из жизни. Ему было 80 лет. Исполнитель посвятил близкому родственнику трогательны пост в социальной сети.

Что стало причиной смерти Брюс Дейла пока не сообщается. Сам певец об этом в своем прощальном посте не рассказал. В публикации артист вспомнил, как любил проводить с дедушкой время в детстве.

«Я всегда забирал все твои деньги, лол. Помню, ты подчёркивал, что бабушка давала тебе на расходы всего 20 долларов на НЕДЕЛЮ! А я уговаривал тебя потратить их на перекусы во время хоккейного матча по пятницам», — написал Бибер.

Также Джастин заявил, что будет очень сильно скучать по родственнику. Случившееся, как признался исполнитель, принесло в его жизнь боль.

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