Дебютировал на сцене в 14 лет: ребенок Великой Отечественной войны и актер Юрий Машкин умер на 85-м году жизни

Самарский академический театр драмы имени М. Горького сообщил в соцсетях об утрате. Из жизни ушел 84-летний актер Юрий Машкин. Что стало причиной его смерти, пока не говорится.

Машкин родился в 1941 году. Спустя 14 лет он уже дебютировал на сцене. Получив актерское образование в театральной студии при Кемеровском областном драматическом театре имени А. В. Луначарского, он выступал и работал в разных городах страны.

Однако теснее всего он был связан именно с Самарским академическим театром драмы имени М. Горького. За свою карьеру Юрий Анатольевич создал множество ярких сценических образов.

«Юрий Анатольевич снимался в художественных фильмах. Самая известная роль — тренер Евгений Харитончик в кинокартине „Центровой из поднебесья“», — поделились коллеги актера.

Ранее сообщалось о смерти актера из сериалов «Глухарь» и «След» Анатолия Паникова. Он скончался на 67-м году жизни в Москве.