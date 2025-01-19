Евгения Добровольская перед смертью оставила завещание и распорядилась имуществом

Актриса Евгения Добровольская в декабре 2023 года узнала о страшном диагнозе - рак. За год она прошла несколько курсов химиотерапии, однако состояние продолжало ухудшаться, поэтому актриса оставила завещание и распорядилась имуществом.

Как пишет Kp.ru, в декабре 2024 года в Москву вместе с семьей прилетел проживающий в Лондоне старший сын артистки Степан. Именно ему перед смертью Добровольская поручила присматривать за братьями и несовершеннолетней сестрой.

«Именно Степана она называла своим помощником, говорила, что он надежный, постоянно заботится о братьях и сестре. Младших контролировал на расстоянии», - рассказала изданию коллега Евгении по съемочной площадке.

По ее словам, после смерти актрисы Степан стал главой семьи несмотря на то, что уже 12 лет живет в Лондоне. Евгения Добровольская оставила завещание, в котором распределила между детьми дом в Подмосковье и две квартиры в Москве.

У Евгении Добровольской четверо детей от разных мужчин: 38-летний Степан Добровольский от первого мужа актера Вячеслава Баранова, 33-летний Николай Ефремов, рожденный в браке с Михаилом Ефремовым, 21-летний Ян Бойко от отношений с женатым актером Ярославом Бойко, и 15-летняя Анастасия Мананникова от брака с кинооператором Дмитрием Мананниковым.

Напомним, Евгения Добровольская умерла 10 января в возрасте 60 лет. По данным источников, причиной стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне рака желудка, с которым актриса боролась с 2023 года. 14 января ее похоронили на Троекуровском кладбище.

Ранее ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий в ходе церемонии прощания с Евгенией Добровольской сообщил, что ради нее в больницу привезли рояль. Актриса отметила свой 60-летний юбилей на больничной койке.