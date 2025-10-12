«Даже давние друзья не знали всего»: семья обладательницы «Оскара» Дайаны Китон скрывала ее состояние до конца

Дайан Китон, звезда «Энни Холл» и обладательница премии «Оскар», испытывала проблемы со здоровьем еще за несколько месяцев до смерти. Об этом пишет издание People со ссылкой на источников, близко знакомых с ситуацией.

Инсайдеры рассказали журналистам, что семья 79-летней звезды кинематографа не раскрывала детали ее состояния здоровья. Последние месяцы Китон окружали только родственники. Некоторые изменения в жизни актрисы замечали только соседи и ее близкие люди.

«В последние месяцы жизни ее окружали только самые близкие родственники, которые предпочли сохранить все в тайне. Даже давние друзья не знали всего, что происходило», — пишет американское СМИ.

Удивление всех еще в марте этого года вызвал тот факт, что Дайан выставила на продажу свой «дом мечты». При этом она утверждала, что с детства хотела жить именно в таком месте.

