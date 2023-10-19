Цветов и венков немного: похороны композитора Гладкова прошли в закрытом режиме

В Москве похоронили композитора Геннадия Гладкова. Его захоронение расположено на Ваганьковском кладбище – там же, где находится могила сына, прожившего один месяц после рождения.

Подробности сообщает Пятый канал.

На прощании и похоронах были только самые близкие. На могиле поставили крест с годами жизни композитора, захоронение укрыто еловыми ветками, на них немного цветов. Рядом стоят несколько венков.

Гладков ушел из жизни 16 октября. Ему было 88 лет.

Как пишет aif.ru, на Ваганьковском кладбище похоронен первый ребенок Гладкова. Сын прожил всего месяц, а супруга чуть не умерла при родах.

С 2014 года композитор был прикован к инвалидному креслу. Причиной смерти мог стать приступ удушья. Раньше они случались у Гладкова неоднократно. В этот раз он потерял сознание, а попытки врачей реанимировать композитора не увенчались успехом.

Гладков известен как автор музыки к более чем 100 фильмов и мультфильмов. Среди них – «Джентльмены удачи», «Малыш и Карлсон», «Бременские музыканты».