Названа возможная причина смерти композитора Геннадия Гладкова

Причиной смерти народного артиста России, советского и российского композитора Геннадия Гладкова мог стать внезапный приступ удушья. 88-летний музыкант скончался рано утром 16 октября у себя в квартире на Садовой-Триумфальной улице в Москве.

По данным mk.ru, ранее приступы удушья случались у Гладкова неоднократно, но в этот раз он потерял сознание. Прибывшие по вызову медики попытались реанимировать знаменитого музыканта, но им это не удалось из-за особенностей, связанных с преклонным возрастом.

В апреле 2022 года Геннадий Гладков был госпитализирован после заражения коронавирусом. Не исключается, что причиной ухудшения его здоровья стали последствия перенесенной болезни.

Ранее мы писали, что Геннадий Гладков умер в возрасте 88 лет. Он написал музыку к более чем 100 фильмам, среди которых «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Человек с бульвара Капуцинов». Кроме того, он работал над музыкой для мультфильма «Бременские музыканты» и других. В некоторых фильмах и анимациях композитор пел сам. Например, в мультфильме «По следам Бременских музыкантов» Гладков исполнил партию Глупого короля.