Cкончался гитарист и автор хитов Girls и I'm on Fire Дуайт Твилли, об этом сообщает The Voice.

О смерти музыканта стало известно накануне, 19 октября. Смерть 72-летнего Твилли подтвердила в соцсетях его супруга. Она рассказала, что гитарист покинул мир в окружении родных и близких.

«С тяжелым сердцем мы сообщаем ужасную новость о кончине Дуайта Твилли. Он тихо покинул этот мир в окружении любви всей своей жизни Джен и близких друзей. Потеря безмерная, и наши слова не передают глубину горя», — рассказала Джен Твилли.

Журналисты рассказали, что за несколько дней до смерти музыкант сломал ногу. Накануне трагической новости, Твилли заявлял, что готовится к операции на голени.

«Я чувствую себя не очень хорошо. Моя нога сильно повреждена», — писал он в соцсетях.

Дуайт Твилли родился 6 июня 1951 года. Сначала он вместе с друзьями основал группу Oister (Dwight Twilley Band). А спустя несколько десятилетий решил выступать сольно. Широкую известность Твилли получил после выхода песен Girls и I'm on Fire.

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