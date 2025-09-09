Чуть более месяца назад отметил 59-летие: пионер регги Рас Шихама покончил с собой

Намибийский певец и автор песен Рас Шихама ушел из жизни. Чуть более месяца назад он отметил 59-летие. О случившемся пишет Informane.

По информации журналистов, криминального следа в смерти артиста — нет. Он принял решение покончить с собой, о чем говорится в записке.

Звезда регги с мировым признанием родился в 1966 году в Юго-Западной Африке. Рас пел церковном хоре. С 12 лет жил в Анголе и Замбии, где впоследствии заинтересовался растафарианской культурой. Перебравшись в Лагос, музыкант начал выступать с местными группами и сочинять свои первые песни. Затем Шихама вернулся в Намибию. За вклад в культуру регги его называют пионером и стержнем этого музыкального направления.

Ранее сообщалось о смерти режиссера Науна Шунди. Он скончался от рака кожи, лечение которого не мог оплатить.