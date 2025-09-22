«Чуда не случилось»: раскрыта причина смерти актера из «Морского патруля» Хадышьяна

Причиной смерти Георгия Хадышьяна стали последствия инсульта. Друзья и коллеги артиста до последнего надеялись, что он пойдет на поправку.

Как рассказала aif.ru, художник-технолог Краснодарского академического театра драмы, помощник заведующего художественно-постановочной частью Татьяна Шкодина, перед смертью Георгий начал кого-то узнавать и даже пытался общаться.

«И, хотя в последнее время эти нюансы в его поведении давали надежду на выздоровление, чуда не случилось. Незадолго до случившегося он блестяще, как всегда, сыграл свои роли в спектаклях „Ханума“ и „Три сестры“», — объяснила она.

Татьяна пояснила, что Хадышьян попал в больницу с инсультом в августе на следующий день после своего дня рождения. Коллеги и друзья артиста забили тревогу, когда он не пришел на общий сбор в театре. Его нашли дома одного в тяжелом состоянии.

Напомним, артист умер 21 сентября в возрасте 65 лет. Большую часть своей жизни он работал в Краснодарском академическом театре.