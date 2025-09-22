Актер из сериала «Морской патруль» Георгий Хадышьян умер на 67-м году жизни

Умер заслуженный артист Кубани Георгий Хадышьян. Ему было 66 лет.

О смерти знаменитости сообщает министерство культуры Краснодарского края. Известно, что в последнее время он тяжело болел.

Георгий Хадышьян — выпускник Ярославского театрального института. После учебы начал работать в Краснодарском академическом театре, где служил до самой смерти.

«Мы надеялись, что он оправится после тяжелой болезни и снова выйдет на сцену, но к сожалению, этого не случилось. Он был не просто артистом труппы, более 40 лет он был одной из ее опор и душой нашего театра», — говорится в некрологе, опубликованном представителями театра.

Георгий в основном был театральным артистом, сыграв на сцене свыше 50 ролей. Дважды он появился в кино — в 1989 году снялся в драме «Утоли мои печали», а в начале нулевых сыграл в сериале «Морской патруль» с Дмитрием Орловым.

О дате и месте прощания с актером сообщат позднее.

Ранее стало известно о смерти матери певца Леонида Агутина. О своем горе артист рассказал в социальных сетях.