«Чтобы никто не знал»: сын Вячеслава Зайцева хочет похоронить отца на неизвестном кладбище
Помощник Вячеслава Зайцева рассказал о мести сына и попытке похоронить модельера незаметно.
Помощник модельера Вячеслава Зайцева Николай Головин рассказал, что сын умершего кутюрье Егор хочет похоронить отца на неизвестном кладбище в Подмосковье. По его словам, родственник пытается сделать таким образом, чтобы никто не знал.
«В Егоре воспитана матерью ненависть к отцу, и он мстит уже умершему Вячеславу Зайцеву. Он пытается похоронить незаметно, чтобы никто не знал. И сейчас, уже с умершим Зайцевым, борется сын, к сожалению, это происходит», - сообщил Головин Telegram-каналу Mash.
Помощник кутюрье заявил, что обсуждал с Зайцевым похороны на встрече 2 января.
«Я ему сказал, если это случится, вступает в силу Гражданский кодекс, и все будет решать Егор. Поэтому идите к нотариусу и пишите завещание: в случае моей смерти, чтобы все эти вопросы решал Коля Головин», - поделился он.
Помощник отметил, что Зайцев – «русский человек», живущий «на авось». Тем не менее, он считает, что с учетом заслуг дизайнера, необходимо похоронить его так, «как нужно». Он настаивает, чтобы могила Зайцева была на Новодевичьем кладбище.
Ранее Головин заявил, что дизайнера похоронят, скорее всего, 4 мая.