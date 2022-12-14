Дед Анастасии Заворотнюк покончил с собой из-за онкологии

В роду актрисы Анастасии Заворотнюк были случаи онкологии. Раком болел ее дедушка – родственник не выдержал мучений и совершил суицид.

Об этом сообщил первый муж актрисы Олаф Шварцкопф. Он считает, что онкология у Заворотнюк была неизбежна – в возникновении рака играет роль генетика.

«У Насти дедушка болел онкологией. У него были жуткие боли, он не выдержал мучений и покончил с собой», - сообщил Шварцкопф.

Он добавил, что в этой связи актриса должна была регулярно обследоваться и уж тем более хорошенько взвесить, прибегать ли к процедуре ЭКО.

Подробностей о состоянии актрисы Шварцкопф не привел – в последний раз супруги виделись в 1995 году, когда разводились. Он пожелал бывшей жене выздоровления и признался, что Заворотнюк остается для него «очень дорогим человеком».

Ранее дочь актрисы Анна призвала молиться за больную мать. Она уточнила, что звезда «Моей прекрасной няни» «болеет очень сильно».