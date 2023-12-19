Что могло спровоцировать скоропостижную смерть Дмитрия «Пухляша» Красилова: мнение кардиолога

Танцор Дмитрий Красилов, больше известный как Пухляш, скончался в собственной квартире в Москве в 29 лет. Сейчас выясняется точная причина смерти, но предварительно, не стало артиста из-за сердечного приступа. Врач-кардиолог Анатолий Старков же отметил, что внезапная смерть может наступать и по другим причинам.

По словам специалиста, у Пухляша могла быть артериальная гипертензия - стойкое повышение артериального давления. На ее появление влияют факторы риска, среди которых лишний вес, стресс и пагубные привычки.

«Нужно понимать, что есть заболевания, которые выявляются при обследовании, а есть факторы риска, которые повышают риск не самой внезапной смерти, а заболеваний, приводящих к смерти», - отметил эксперт в беседе с Kp.ru.

Напомним, что Красилов действительно страдал из-за проблем с лишним весом. Причем стройным он никогда не был. Еще в детстве врачи прописали ему гормоны из-за слишком низкого роста. Тогда у него начались проблемы с щитовидкой.

Однако, несмотря на полноту, Дмитрий смог пробиться в шоу-бизнес и стать известным. Чтобы прославиться, он участвовал везде, где только мог: в КВН, в шоу «Танцы», снимался в клипах. До последнего Красилов работал и даже в роковой день должен был сниматься, вот только организм дал сбой.

Ранее стало известно, как проходили последние часы жизни Дмитрия Красилова.