Чешский палеохудожник Ян Совак умер на 73-м году жизни

Чешский палеохудожник, писатель, скульптор-реконструктор один из ведущих мировых специалистов в сфере изображений доисторических созданий Ян Совак скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщается на сайте IMBD.

Художник ушел из жизни 14 апреля. Обстоятельства и причины его смерти не уточняются.

Ян Совак родился на юге Чехии 13 февраля 1953 года. В детстве его вдохновляли работы земляка, палеохудожника Зденека Буриана. С 1983 года переехал в Канаду и в 2017 году вернулся на родину. Художник за свою карьеру создал иллюстрации к более 300 книгам. Он постоянно взаимодействовал с легендарным писателем-динозаврологом Доном «Дино» Лессемом.

Помимо этого, Совак участвовал в создании документального сериала 1990-х «Палеомир». В 2020 году Ян получил звание почетного гражданина за заслуги в жизни города Табор.

Ранее ушел из жизни известный польский режиссер, актер и сценарист Славомир Крыньский. Ему было 73 года.