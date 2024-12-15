Через десять дней должно было исполниться 75 лет: румынский актер Мирча Дьякону скончался от рака

Румынский актер театра, кино и телевидения Мирча Дьякону ушел из жизни накануне, 14 декабря. Он был хорошо известен зрителю в СССР за счет киноработ «социалистического» периода, передает Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ.

О смерти деятеля культуры и искусств сообщила его вдова. По словам женщины, Дьякону страдал от онкологического заболевания. Оно и стало причиной смерти актера. Через 10 дней ему должно было исполниться 75 лет.

Мирча окончил Институт театра и кино в Бухаресте в 1971 году, однако на сцене дебютировал раньше на год. Фильмография актера насчитывает множество работ. Часть из них о похождениях приключениях трансильванцев.

Ранее сообщалось о смерти немецкой актрисы театра и кино Лилли Форгах. Она скончалась за месяц до своего дня рождения. Ей должно было исполниться 59 лет.