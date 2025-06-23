Часть праха режиссера Анхеля Гутьерреса захоронили в России согласно завещанию

Часть праха советского и испанского режиссера Анхеля Гутьерреса захоронили в России согласно завещанию. Вторая часть по документу должна быть погребена в Испании.

О захоронении сообщила газета «Жизнь».

Церемония состоялась 22 июня на Мелиховском кладбище в Московской области – именно в этот день год назад режиссер умер в возрасте 91 года.

В последний путь Гутьерреса проводили близкие, друзья, сотрудники музея в Мелихове, где часто бывал «русский испанец». На церемонии присутствовали народный артист России Николай Бурляев, биограф режиссера Александр Матицын и другие.

Бурляев напомнил, что Гутьерреса в возрасте 6 лет привезли в Россию. Он окончил ГИТИС.

«Про Россию он узнал очень многое, полюбил ее и стал проводником русской культуры в Испании, основал театр имени Чехова, которого он боготворил… У него были такие друзья! Юрий Любимов, Владимир Высоцкий», - поделился Бурляев.

Ученица режиссера Анастасия Христова еле сдерживала слезы. Она призналась, что спектакль «Письма русскому испанцу» появился после того, как она посетила учителя в госпитале. Анастасия попросила Анхеля рассказать про любовь в жизни. Режиссер стал говорить о женщинах и согласился дать мешок писем с признаниями в любви. Это были письма советских женщин, проживающих от Таганрога до Ленинграда. Одна из них присутствовала на прощании.

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